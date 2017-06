Thug muintir Thiobraid Árann ón tAonach, Cloch Shiurdáin, Buiríos Uí Chéin,agus Béal Átha Gabhann cuairt siar go Conamara ar an Domhnach seo caite, áit a raibh an saineolaí Mairtín Davy ag feitheamh leo ar an gCladach, Cois Fharraige, agus é ag míniú dóibh an tsaibhreas agus an leigheas atá le fáil ó na plándaí atá ag fás mórthimpeall na háite.

Sa phictiúir seo tá an tÚasal Davy ag léiríu fiúntas an chómhshaoil do Shiobháin UÍ Eidhean ó Bhaile an Aonaigh, eolas a bhí ina chúis gháire don ghrúpa a bhí ar turas aon lae samhraidh.

Bhí an lá eagraithe go smior ó thús deireadh ag Pádraig Ó Neachtain ó Indreabháin, an dara duine ó chlé, agus atá anios ag déanamh a dhicheall chun breis turasanna a eagrú do dhaoine gur mhaith leo imeachtaí a dhéanamh tré mheán na Gaeilge Grianghraf: Pádraig Ó Flannabhra